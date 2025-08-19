Le maire Abdoul Aziz Paye aux côtés des autorités lors de la balade urbaine organisée par la direction de la Planification Urbaine et de la Réglementation

La balade urbaine de Colobane, organisée ce mardi 19 août 2025 par la direction de la Planification Urbaine et de la Réglementation, a été un véritable succès. Aux côtés des différentes autorités étatiques, collectivités locales, techniciens et acteurs communautaires, le maire Abdoul Aziz Paye s’est pleinement impliqué dans cette démarche citoyenne.
Cette activité a permis de mettre en lumière les atouts et les défis de Colobane, mais aussi de renforcer la concertation entre l’État, la commune de GueuleTapée-Fass-Colobane, les partenaires techniques et la population.
Le Maire Abdoul Aziz Paye a réaffirmé son engagement à accompagner toutes les initiatives qui contribuent à améliorer la qualité de vie, la mobilité urbaine et la sécurité dans le quartier.
Un temps d’échanges au Centre de Santé de Colobane a clôturé la balade, dans une dynamique constructive et participative