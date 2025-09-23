Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait de la CPI

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé ce,lundi, leur retrait « avec effet immédiat » de la Cour pénale internationale (CPI), estimant qu’elle est un « instrument de répression néocoloniale aux mains des impérialistes ».

Les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont également précisé vouloir se doter de « mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice », qui devraient prochainement aboutir à une Cour pénale sahélienne.

À noter que le retrait d’un État ne prend effet qu’un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l’ONU.