Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1758645868384

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait de la CPI

23 septembre 2025 Actualité

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé ce,lundi, leur retrait « avec effet immédiat » de la Cour pénale internationale (CPI), estimant qu’elle est un « instrument de répression néocoloniale aux mains des impérialistes ».

Les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont également précisé vouloir se doter de « mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice », qui devraient prochainement aboutir à une Cour pénale sahélienne.


À noter que le retrait d’un État ne prend effet qu’un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l’ONU.

Vérifier aussi

1758623124186

Tivaoune Peulh : 06 individus interpellés pour culture et détention du chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé, dans la …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved