Le marchand ambulant qui incitait les jeunes à des actes d’agression arrêté

4 février 2026 Actualité

La brigade de recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a procédé à l’arrestation du marchand ambulant O. Ndiaye sur instruction du procureur de la République, selon des informations exclusives de Seneweb.

Sur la chaine Sénégal 7, ce dernier incitait les jeunes à commettre des agressions.

« Je m’adresse aux jeunes. Si vous ne parvenez pas à prendre la pirogue, il faut commettre des agressions », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la chaine qui est également dans le collimateur de la justice.


Auteur: Mor Mbaye CISSE

