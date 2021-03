Le Maroc vise Sofiane et Issa Diop

Les supporters sénégalais espéraient assister aux débuts officiels de Sofiane Diop avec leur sélection nationale, lors des matchs des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 contre l’Eswatini et le Congo-Brazzaville. Si le Sénégal est parvenu à enrôler le latéral gauche de l’AS Monaco, Fodé Ballo Touré, 24 ans, de père Malien et de mère Sénégalaise, il pourrait peut-être perdre deux de ses cibles au profit du Maroc. Il s’agit de Sofiane Diop (AS Monaco) et Issa Diop (West Ham).

D’origine sénégalaise, Sofiane Diop et Issa Diop sont également éligibles pour les Lions de l’Atlas, puisqu’ils ont tous les deux des mères Marocaines. Les deux joueurs ne sont d’ailleurs pas insensibles à la convoitise du Maroc, qui espère insuffler du sang neuf à son équipe nationale, en perspective des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, mais également pour la reconquête de la couronne continentale depuis 1976.

Réclamés également par les supporters marocains, Sofiane et Issa Diop restent toujours très discrets au sujet de leur choix final. En revanche, Issa Diop, qui a remporté le Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2016 avec l’équipe de France, ne pense pas défendre les couleurs du Sénégal. Pourtant, son grand-père, Lybasse Diop, est un ancien joueur professionnel sénégalais, qui a porté notamment les couleurs des Girondins de Bordeaux.

Notons que le milieu offensif Sofiane Diop, 20 ans, qui réalise une belle saison en Ligue 1 avec 29 matchs disputés et 6 buts marqués, pourrait donc être l’une des surprises de la prochaine liste des Lions de l’Atlas, en perspective des rencontres contre la Mauritanie (26 mars) et le Burundi (30 mars).