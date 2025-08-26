Uploader By Gse7en
Le match Sénégal vs Soudan décalé en raison de la célébration du Maouloud

26 août 2025 Actualité


Initialement prévu le jeudi 04 septembre, le match opposant le Sénégal au Soudan et comptant pour la septième journée des éliminatoires du mondial 2026 se tiendra finalement au vendredi 05 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. « La CAF et la FIFA ont accepté de réajuster la date du match pour permettre aux fidèles musulmans de célébrer le Maouloud prévu le 04 septembre », a-t-on appris dans un communiqué de la fédération sénégalaise de football.

Screenshot 20250826 1218232

