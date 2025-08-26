Le match Sénégal vs Soudan décalé en raison de la célébration du Maouloud

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Initialement prévu le jeudi 04 septembre, le match opposant le Sénégal au Soudan et comptant pour la septième journée des éliminatoires du mondial 2026 se tiendra finalement au vendredi 05 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. « La CAF et la FIFA ont accepté de réajuster la date du match pour permettre aux fidèles musulmans de célébrer le Maouloud prévu le 04 septembre », a-t-on appris dans un communiqué de la fédération sénégalaise de football.