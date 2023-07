Le Message de Massaly au Chef de l’Etat

Cher Président Macky Sall,

C’est avec une grande admiration et respect que je m’adresse à vous, aujourd’hui, pour vous féliciter pour votre décision de ne pas être candidat à la Présidentielle de 2024.

Cette décision témoigne d’un véritable sens de responsabilité et d’un profond attachement à l’importance de la démocratie et de la transition pacifique du pouvoir.

Au cours de votre mandat en tant que Président du Sénégal, vous avez accompli des avancées significatives dans de nombreux domaines. Votre vision et votre détermination à promouvoir le développement économique, social et politique de notre cher Sénégal en particulier et de l’Afrique en général, sont dignes d’éloges.

Vous avez travaillé sans relâche pour améliorer la vie des Sénégalais et pour renforcer les institutions démocratiques, jetant ainsi les bases d’un avenir prometteur pour le Sénégal.

Votre décision de ne pas vous présenter pour un troisième mandat témoigne de votre respect pour la Constitution et de votre souci de préserver les principes démocratiques.

En refusant de prolonger votre « bail », vous ouvrez la voie à de nouvelles perspectives et vous offrez l’opportunité à de nouveaux leaders de faire valoir leurs idées et de contribuer à l’évolution du pays.

Votre exemple sera une source d’inspiration pour les générations futures et pour les dirigeants politiques dans le monde entier. Vous avez montré qu’un véritable leader est prêt à prendre des décisions difficiles dans l’intérêt supérieur de son pays, et votre geste est un rappel puissant de l’importance de la limitation du pouvoir et de la préservation des principes démocratiques.

Je vous félicite encore une fois, Monsieur le Président, pour cette décision courageuse et pour votre engagement indéfectible envers le Sénégal et ses citoyens. Que votre exemple serve de guide à d’autres dirigeants, et que le Sénégal continue de progresser sur la voie du développement, de la paix et de la prospérité.

Mouhamadou Lamine Massaly

Président UNR