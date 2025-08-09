Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
la gendarmerie nationale a presente ses condoleances a la famille de fallou sene a patar 1024x675 1

Le ministère des sports prolonge la saison de lutte

9 août 2025 Sport 5 Voir

Prévue pour s’achever le jeudi 31 juillet, la saison de lutte 2024-2025 se poursuivra finalement jusqu’au dimanche 24 août, a annoncé le président du Comité national de gestion (CNG), Malick Ngom.

Cette prolongation répond à la demande de plusieurs promoteurs, impactés par la suspension des compétitions décidée par le ministère de l’Intérieur à la suite d’incidents violents. Elle leur offre l’occasion de boucler leurs programmes avant la nouvelle date butoir.


Cependant, en raison du Magal 2025, aucun gala n’est prévu ce week-end à Dakar. Le retour sur l’arène est fixé au dimanche 17 août, avec un événement signé Ama Dia Productions.

Tags

Vérifier aussi

capture decran 2024 06 03 151720

Franc enchaîne et terrasse Eumeu Sène

Franc, de son vrai nom Emile-François Gomis, a une nouvelle fois marqué les esprits lors …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved