Le ministère des sports prolonge la saison de lutte

Prévue pour s’achever le jeudi 31 juillet, la saison de lutte 2024-2025 se poursuivra finalement jusqu’au dimanche 24 août, a annoncé le président du Comité national de gestion (CNG), Malick Ngom.

Cette prolongation répond à la demande de plusieurs promoteurs, impactés par la suspension des compétitions décidée par le ministère de l’Intérieur à la suite d’incidents violents. Elle leur offre l’occasion de boucler leurs programmes avant la nouvelle date butoir.

Cependant, en raison du Magal 2025, aucun gala n’est prévu ce week-end à Dakar. Le retour sur l’arène est fixé au dimanche 17 août, avec un événement signé Ama Dia Productions.