Le nouveau chef de la délégation de l’UE reçu au Palais

Le nouveau chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a pris fonction hier. Il a remis ses lettres de créance au Président Macky Sall. Il remplace Mme Irène Mingasson, accréditée au Sénégal en 2018. Le nouveau patron de la diplomatie de l’Union Européenne a travaillé pendant plus d’une dizaine d’années à la Commission européenne sur les grandes politiques de l’UE-marché intérieur, recherche, industries agroalimentaire et pharmaceutique / biotechnologie, commerce, énergie et climat.

Jean-Marc Pisani était également chef d’unité adjoint pour les relations multilatérales, couvrant les Nations unies, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Franco-maltais se spécialise au Service Européen d’action extérieure, dans les pays en transition politique et économique et dans la politique extérieure de sécurité et de défense commune européenne en 2010. En 2020, il devient chef de division au département Afrique, en charge de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique de l’Est.