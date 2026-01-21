Le paludisme en péril : Le Sénégal à l’assaut de l’élimination

Partager Facebook

Le Sénégal est déterminé à éliminer le paludisme d’ici 2030, et pour atteindre cet objectif, un programme de formation sur le leadership, le management et la gouvernance (LMG) a été lancé à l’Institut Pasteur de Dakar. Cette initiative vise à renforcer les capacités des acteurs de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour une lutte plus coordonnée et efficace contre le paludisme.

L’Institut Pasteur de Dakar a lancé ce programme en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et l’Université de Strathmore. « Il s’agit d’une formation en leadership, gestion et gouvernance à l’intention des cadres à tous les échelons de la pyramide sanitaire, aussi bien au niveau central que périphérique, afin de renforcer leurs capacités », a déclaré Dr Mouhamadou Lamine Ly, conseiller technique du ministre de la Santé.

Le Dr Socé Fall, administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar, a souligné que « le leadership intervient à plusieurs niveaux. Dans la lutte contre le paludisme et dans les programmes de santé publique en général, le leadership, l’engagement communautaire et l’utilisation de données factuelles sont des piliers essentiels pour obtenir des résultats durables ».

Le Sénégal a réalisé une baisse de 32% de l’incidence du paludisme entre 2015 et 2023, et une réduction de 62% de la mortalité liée à la maladie. Le coordinateur du PNLP, le Pr Aliou Thiongane, estime que nous sommes à un moment crucial de notre lutte contre le paludisme, avec l’objectif ambitieux d’élimination d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de renforcer nos capacités de planification et de coordination.

À l’endroit des Médecins Chefs de District, les superviseurs et les directeurs régionaux de la santé qui jouent un rôle clé dans cette mission, le coordinateur du PNLP les exhorte à travailler ensemble pour mettre en place des stratégies efficaces et opérationnelles pour éliminer le paludisme. Le Pr Thiongane est convaincu qu’on y arrivera, mais cela nécessite une planification et une coordination efficaces. Nous devons nous appuyer sur nos expériences et nos expertises pour optimiser nos interventions et atteindre nos objectifs, a-t-il conclu.