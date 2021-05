Le philosophe Jacques Bouveresse est mort

L’ancien professeur au Collège de France et spécialiste de Ludwig Wittgenstein Jacques Bouveresse est décédé dimanche 9 mai à l’âge de 80 ans, à Paris, rapporte Libération.

« L’administrateur, l’assemblée des professeurs et toute la communauté du Collège de France apprennent avec une profonde tristesse le décès de Jacques Bouveresse, professeur émérite, titulaire de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance de 1995 à 2010 », a indiqué l’institution dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse. « Ils rendent hommage à un professeur qui a profondément marqué le Collège de France par sa grande exigence intellectuelle et philosophique et par sa simplicité naturelle », a-t-elle ajouté.

Originaire du Doubs, formé à l’École normale supérieure et docteur en philosophie, Jacques Bouveresse s’est passionné pour le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951), qui a approfondi les questions de logique et de langage.

Le philosophe français a ainsi introduit en France l’œuvre de Ludwig Wittgenstein, pour qui « la philosophie n’est pas une théorie mais une activité » visant à éclaircir les problèmes, et a également écrit sur les écrivains autrichiens Karl Kraus et Robert Musil, mais aussi sur le sociologue Pierre Bourdieu.

En 1995, Jacques Bouveresse a été élu au Collège de France et a intitulé sa chaire Philosophie du langage et de la connaissance. Depuis 2010, il était professeur honoraire de cette institution.

Le philosophe laisse derrière lui une œuvre majeure, qui a en effet exercé une influence considérable sur plusieurs générations de philosophes et qui devrait continuer dans les années à venir. Il a également reçu en 2019 le Grand Prix de philosophie de l’Académie française pour l’ensemble de ses ouvrages.