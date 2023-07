Le Président de l’Assemblée nationale, M. Amadou Mame DIOP, a rencontré la communauté sénégalaise vivant au Cabo-Verde.

Dans l’après-midi de ce mardi 25 juillet 2023, le Président Amadou Mame DIOP a reçu une délégation de la communauté sénégalaise vivant au Cabo-Verde, en présence de l’Ambassadeur du Sénégal dans ce pays et de ses collaborateurs. Après avoir magnifié les avancées notées au Sénégal sous l’impulsion du Président Macky SALL, les compatriotes ont échangé sur quelques points liés à leurs conditions de séjour.

Auparavant, dans la matinée, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et sa délégation ont visité la ville de Ribeira Grande de Santiago. Il a été reçu par le Maire, le Dr Nelson MOREIRA avant de faire un tour dans la ville.

Avec près de neuf Maires présents dans la délégation sénégalaise, les échanges ont porté sur la coopération intercommunale.

En compagnie du Président de l’Assemblée nationale du Cabo-Verde, le Dr Austélino CORREIA, le Président Amadou Mame DIOP, a effectué une visite guidée des monuments et sites de la Cidade Velhia, une localité du Cap-Vert située à 15 Km de Praia et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2009.

La Cidade Velhia était au XVème siècle, une escale maritime clé de la colonisation portugaise et de son administration. Elle est la première ville coloniale construite par les Européens sous les tropiques. Cidade Velhia fut un Carrefour de la Traite négrière et du commerce maritime international entre les routes de l’Afrique et du Cap, du Brésil et des Caraibes.