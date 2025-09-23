Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1758623023660

Le Président Diomaye en tête-à-tête avec la vice-Présidente de la chambre de commerce des États-Unis

23 septembre 2025 Actualité

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience Mme Kendra Gaither, Vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, accompagnée d’une délégation de chefs d’entreprises américains déjà présents au Sénégal ou sur le point de s’y installer.

Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement, le renforcement du partenariat économique et la volonté partagée de créer un climat des affaires propice à la croissance et à la création d’emplois.

Cette rencontre illustre la place du Sénégal comme hub attractif pour les entreprises internationales et confirme la confiance renouvelée de partenaires stratégiques dans son potentiel de développement.


 

Vérifier aussi

000 76ev2ym 68d1ba12a5f84413107069

Football : Ousmane Dembélé remporte le ballon d’or 2025

Ousmane Dembélé, joueur du Paris Saint-Germain est le vainqueur du ballon d’or 2025. Auteur d’une …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved