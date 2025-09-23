Le Président Diomaye en tête-à-tête avec la vice-Présidente de la chambre de commerce des États-Unis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience Mme Kendra Gaither, Vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, accompagnée d’une délégation de chefs d’entreprises américains déjà présents au Sénégal ou sur le point de s’y installer.

Les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement, le renforcement du partenariat économique et la volonté partagée de créer un climat des affaires propice à la croissance et à la création d’emplois.

Cette rencontre illustre la place du Sénégal comme hub attractif pour les entreprises internationales et confirme la confiance renouvelée de partenaires stratégiques dans son potentiel de développement.