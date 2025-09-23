Le Président Diomaye en tête-à-tête avec le Président-directeur général de Dubaï Port World

Dans la continuité de son programme à New York, à l’occasion de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a accordé une audience à M. Sultan bin Sulayem, Président-directeur général de Dubai Port World.

Les échanges ont permis d’aborder le développement des infrastructures portuaires, le renforcement de la logistique maritime et les perspectives d’investissement au Sénégal.

Cette rencontre illustre la volonté du Sénégal de consolider sa place de hub stratégique en Afrique de l’Ouest et d’attirer des partenariats de référence pour accompagner sa transformation économique.