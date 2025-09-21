Le Président Diomaye Faye à New York pour prendre part à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la République a quitté Dakar ce matin à destination de New York pour participer à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Avec un agenda diplomatique particulièrement chargé, le Chef de l’État portera la voix du Sénégal et défendra une vision d’une Afrique prospère et souveraine au cœur des grands débats mondiaux.

À son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, il a été salué par le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires.