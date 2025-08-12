Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
El Ghazouani

Le Président mauritanien offre 57 moutons à Serigne Mountakha

12 août 2025 Rewmi.com 16 Voir

Fidèle à une tradition bien établie, la Mauritanie a une nouvelle fois marqué sa présence au Grand Magal de Touba. Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a dépêché une délégation officielle pour remettre sa contribution annuelle : 57 moutons offerts à la communauté mouride.

Le don a été réceptionné par le porte-parole du khalife général, Serigne Bass Abdou Khadre, qui a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État mauritanien. La délégation était conduite par un représentant du protocole présidentiel, accompagné d’autres officiels de l’ambassade à Dakar.


Dans son allocution, le chef de délégation a salué « les relations exemplaires » entre Nouakchott et la ville sainte, rappelant que, lors du Magal organisé en pleine pandémie de Covid-19, la Mauritanie, deuxième pays d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, avait été la seule délégation étrangère présente. « Avec Touba, nous partageons les moments de joie comme les périodes difficiles », a-t-il affirmé, soulignant la profondeur des liens historiques et spirituels entre les deux peuples.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20250729 070557 WhatsApp

Thiamène Pass: Le Maire Moussa Ndiaye octroie 08 moulins à mil aux femmes de sa commune

Conscient de la souffrance des femmes dans les foyers, le Maire Moussa Ndiaye de la …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved