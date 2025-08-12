Le Président mauritanien offre 57 moutons à Serigne Mountakha

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fidèle à une tradition bien établie, la Mauritanie a une nouvelle fois marqué sa présence au Grand Magal de Touba. Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a dépêché une délégation officielle pour remettre sa contribution annuelle : 57 moutons offerts à la communauté mouride.

Le don a été réceptionné par le porte-parole du khalife général, Serigne Bass Abdou Khadre, qui a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État mauritanien. La délégation était conduite par un représentant du protocole présidentiel, accompagné d’autres officiels de l’ambassade à Dakar.

Dans son allocution, le chef de délégation a salué « les relations exemplaires » entre Nouakchott et la ville sainte, rappelant que, lors du Magal organisé en pleine pandémie de Covid-19, la Mauritanie, deuxième pays d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, avait été la seule délégation étrangère présente. « Avec Touba, nous partageons les moments de joie comme les périodes difficiles », a-t-il affirmé, soulignant la profondeur des liens historiques et spirituels entre les deux peuples.