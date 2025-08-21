Uploader By Gse7en
Le PS tient son congrès dans 6 mois

21 août 2025 Rewmi.com


Le Parti socialiste se prépare à aller à son congrès. Six mois, c’est le délai que se fixe le parti de feu Léopold Sédar Senghor pour aller à ses joutes. Mais ce qui est sûr, c’est que le parti n’intéresse pas qu’Aminata Mbengue Ndiaye qui en est le chef depuis le rappel à Dieu de Tanor Dieng. Le fauteuil de secrétaire général du Parti socialiste sera disputé entre les candidats. Dieu sait qu’ils existent. On s’en limite là pour ne pas déflorer des secrets.

