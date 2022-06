La folle proposition du Psg à Sadio Mané

Le FC Bayern travaille d’arrache-pied pour signer Sadio Mane. Les responsables ont le Sénégalais de 30 ans sur leur radar depuis des mois et sont convaincus que le joueur offensif peut être attiré vers l’Isar. Comme on le sait maintenant, le Paris Saint-Germain a fait de la star de Liverpool l’offre la plus attractive financièrement, mais Mane tend vers les champions du record d’Allemagne.

Comme le rapporte “Sport BILD”, Mane ne devrait pas seulement être le transfert du roi de Munich, mais en même temps la libération du directeur sportif Hasan Salihamidzic, qui a été fortement critiqué ces derniers mois, notamment en ce qui concerne ses activités de transfert. Selon le journal, le changement n’est pas encore opéré, mais le FCB est en pole position.

Mane gagnerait plus de 20 millions d’euros à Munich

Ces derniers jours, des informations ont circulé selon lesquelles Mane pourrait gagner jusqu’à 15 millions d’euros par an à Munich. Selon les informations de “Sport BILD”, le Bayern offre nettement plus aux Sénégalais. En conséquence, il est de 20 millions d’euros. Cela ferait immédiatement de la star de Liverpool l’un des meilleurs salariés des champions du record. Les patrons du Bayern sont donc très confiants que l’accord peut être conclu en temps opportun.

C’est intéressant : comme le magazine prétend l’avoir appris, le Paris Saint-Germain propose plus de salaire, mais le joueur veut toujours aller au FCB. Raison : Mane serait la meilleure star à Munich, mais seulement une parmi tant d’autres au PSG. Sur Säbener Strasse, il recevrait l’appréciation qui lui manquait avec les Reds et ne recevrait très probablement pas à Paris non plus.