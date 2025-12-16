Le PSG condamné à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé

Partager Facebook

Le conseil de prud’hommes de Paris a condamné le Paris Saint-Germain à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé. Le PSG va probablement faire appel de cette décision, mais va devoir payer immédiatement cette somme.

Tandis que le Paris Saint-Germain réclamait 440 millions d’euros à Kylian Mbappé exigeait, lui, que son ancien club lui verse 263 millions d’euros, le conseil des prud’hommes a décidé ce mardi de condamner les champions d’Europe à verser au joueur du Real Madrid la somme totale de 61 millions d’euros. Depuis le départ libre de Kylian Mbappé, ce dernier attendait du PSG qu’il lui verse ses primes et ses bonus, soit autour de 55 millions d’euros, plus des congés payés. C’est explicitement ce qu’a validé le conseil des prud’hommes en première instance. De son côté, le Paris Saint-Germain a été débouté de la totalité de ses demandes colossales. Cependant, le club de la capitale pourrait faire appel, même s’il devra verser les 61ME à la réception du jugement.

Le PSG doit payer 61ME immédiatement

En cas d’appel, ce qui semble probable, Ii y aura un effectivement un match retour. Ce sont cette fois des juges professionnels qui se pencheront sur ce dossier. Le risque pour le Paris SG est que l’addition soit nettement plus lourde, et pour Kylian Mbappé que le jugement change radicalement. Dans un premier temps, c’est une vraie victoire pour le capitaine de l’équipe de France, lequel va en plus s’offrir un petit plaisir. En effet, le Paris Saint-Germain va devoir publier sur son site internet le jugement rendu ce mardi.

« Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l’industrie du football professionnel, le droit du travail s’impose à tous. M. Mbappé a quant à lui scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans et jusqu’au dernier jour. Il a tout tenté pour éviter un contentieux, allant jusqu’à retirer une plainte pour harcèlement dans un souci d’apaisement. Au total, cela fait plus de 18 mois qu’il demandait le paiement de ses salaires et primes », se réjouissent les avocats de Kylian Mbappé dans un communiqué.