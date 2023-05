Le rassemblement du F24 autorisé par le préfet

Le préfet de Dakar vient de donner sa décision. L’autorité préfectorale a en effet autorisé la manifestation prévue à la Place de l’Obélisque.

La manifestation du F24, du nom de la plateforme des forces vices de la nation, prévue ce vendredi 12 mai à la Place de la nation, est autorisée. Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, vient de sortir l’arrêté fixant le lieu et l’horaire du rassemblement. (Document).

Pour rappel, le F24 a organisé cette marche avec thème : « Le respect par le Président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime ; La suppression des articles L 29 et L 30 du code électoral et de tous les artifices juridico-politiques, tels que le parrainage et les verdicts commandités, ayant empêché et/ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l’élection présidentielle de 2024 en dehors de règles établies de manière consensuelle ».