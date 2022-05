Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring his sides third goal during the UEFA Champions League semi final, second leg match at the Santiago Bernabeu, Madrid. Picture date: Wednesday May 4, 2022. - Photo by Icon sport

Le Réal Madrid remporte sa 14e ligue des champions Après avoir éliminé le PSG, Chelsea et Manchester City, le Real Madrid a triomphé de Liverpool (1-0), ce samedi soir en finale de la Ligue des Champions, grâce à un but signé Vinicius Junior. Le club espagnol, porté par un grand Thibault Courtois, décroche ainsi son 14e trophée dans l’épreuve reine. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn