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Le secteur des jeux et paris en ligne au Sénégal traverse une zone de fortes turbulences

17 mars 2026 Actualité

 

Réunis en collectif, cinq opérateurs dénoncent une hausse des redevances qui passerait de 17 à 38 % dans le cadre d’un nouveau contrat avec la Loterie Nationale Sénégalaise. Une mesure jugée insoutenable par ces entreprises qui redoutent la disparition de leurs activités et appellent les autorités à ouvrir des négociations pour éviter une crise dans le secteur.

En conférence de presse ce mardi pour exprimer leurs inquiétudes face aux réformes annoncées par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), cette sortie médiatique fait directement suite aux déclarations de Toussaint Manga, directeur général de la LONASE, lors du point de presse gouvernemental du 12 mars dernier. La direction nationale a en effet évoqué une renégociation globale des contrats et conventions liant l’État aux sociétés privées de paris. Le collectif craint une remise en cause de ses acquis conventionnels et une pression fiscale ou réglementaire accrue sur ce secteur en pleine expansion.

 

 

 

 


 

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