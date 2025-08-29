Uploader By Gse7en
Le Sénégal bat le Soudan et remporte la médaille de bronze

29 août 2025 Actualité


Les lions locaux se sont imposés, ce vendredi, aux tirs buts face aux soudanais pour le match de la troisième place. Le Sénégal décroche, ainsi, la médaille de bronze dans ce Chan 2024 après l’élimination par le Maroc en demi-finale. Le match s’est soldé sur un but partout dans les 90 minutes.

