Le Sénégal et la BID renforcent leur partenariat

4 septembre 2025 Actualité

Ce jeudi 4 septembre 2025, le Premier ministre Ousmane SONKO a reçu une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID) conduite par Dr Rami S. Ahmad, Vice-président chargé des opérations.

Les échanges ont porté sur la volonté du Gouvernement de renforcer le partenariat et de mobiliser davantage d’investissements publics et privés, à travers la BID, en provenance des pays arabes et islamiques.


Le vice-président de la BID a salué la transparence du Gouvernement et réaffirmé l’engagement de la Banque à aligner ses interventions sur les priorités nationales en apportant un appui technique et financier conséquents à l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050.

