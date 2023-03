Le Sénégal , une exception démocratique à la santé fragilisée

Dans la thématique qui porte sur l’actualité nationale marquée par des sorties intempestives et bellicistes de certains leaders politiques à travers la presse nationale et Internationale. Il est de notoriété publique de constater amèrement qu’il y’a des dangers qui guettent notre cher Sénégal et son expérience démocratique.

Personnellement pour avoir écouté et réécouté les sorties intempestives de la classe politique et de certains leaders de la société civile notamment Seydi Gassama, Alioune Tine, Moudiaye Cissé caractérisées par une adversité sans commune mesure, je me demande humblement et en toute responsabilité: où va le Sénégal ?

Depuis quelques mois sans se rendre compte de la réalité nous sommes entrain de franchir la ligne rouge!!!! Depuis lors beaucoup de questions me traversent l’esprit.

1/Est-ce que le silence des chefs religieux, notre dernier rempart se justifie au regard des derniers développements de l’actualité politique au Sénégal

2/ Est-ce que le secteur privé national comme le CIS, la CNES, le MEDS, les associations de banques et autres entités d’investisseurs doivent continuer à garder le silence?

3/ Est ce que les institutions de la République comme l’Assemblée nationale, le CESE, le HCCT et le Haut conseil du dialogue social (HCDS) doivent continuer à fonctionner comme si de rien n’était et qu’il n’y a aucun risque sur la stabilité du pays?

4/ Est-ce que les patrons de Presse doivent continuer à faire des éditoriaux et articles qui n’engagent que leur groupe de presse et ne pas s’engager ensemble autour d’un appel à la raison de la classe politique à travers un éditorial commun?

5/ Est-ce que des personnalités politiques connues et reconnues de la trempe du PR Abdou DIOUF, Me Abdoulaye WADE, Famara Ibrahima Sagna, Cheich Amidou KANE, Serigne Diop, Cheikh Tidiane Sy, Moustapha Niasse, Mamadou Lamine Loum, El Moustapha Diagne, Mohammad Boun Abdallah Dionne, El Hadji Moustapha DIOUF ancien de l’UNICEF ,Mamadou SECK ancien Président de l’Assemblée Nationale, Robert Sagna, Balla Moussa Daffe, Amadou MAKHTAR Mbow, Madior DIOUF, Landing Savane, Mamadou Diop Decroix doivent continuer à être aphones sur cette situation catastrophique aux conséquences dévastatrices?

6/ Est-ce que des intellectuels comme Souleymane Bachir Diagne, Mamadou DIOUF, Ibrahima Thioub,Abdel Kader Boye,Magaye Kasse,Fodé NDIAYE, Mous tapha Kasse, Abdou Salam Sall, le Prof Saliou NDIAYE, Souleymane Mboup, Ibra Ndoye, Prof Awa Marie Coll SECK, Prof Ndioro NDIAYE, Marie Louise Correa, Marie Angélique Savane, Abou Beckr Gaye, Prof Amadou Gallo Diop, Papa Salif SOW doivent s’emmurer dans un silence assourdissant qui peut compromettre les chances de succès du Sénégal ?

7/ Est-ce que les anciens bâtonniers et anciens magistrats à la retraite doivent continuer à garder toujours le silence au regard des derniers développements de l’actualité au Sénégal ?

8/ Est-ce que les amis de Monsieur le Président de la République Macky Sall comme la bande à Sandrine composée de Papa Leyti NDIAYE, Souleymane Ndene Ndiaye, Me Boubacar Koita doivent garder le silence? Je n’oublie par les amis de la première heure du Président Macky Sall (Moustapha Dieng, Cheich Tidiane Touré, Kader SOW, Abdoulaye Diatta, Me Cheich Khoureychi Ba, Seydou Sy Sall, Baba Goumbala et Baila Wane.

9/ Est-ce que nos vaillants et talentueux artistes musiciens comme Youssou Ndour, Omar Pene, Baba Maal ,Ismaela Lo, Ouza Diallo, Souleymane FAYE, Vieux Mac FAYE doivent continuer à être des spectateurs de la scène politique nationale?

10/ Est-ce nos soupapes de sécurité sur le plan religieux comme Monseigneur Benjamin NDIAYE, Serigne Mountakha Bachir Mbacke, Serigne Babacar Sy Mansour,Serigne Cheikh Mahi Niasse doivent continuer de prier pour notre cher pays sans se prononcer publiquement sur la situation préoccupante du Sénégal et prodiguer des conseils aux parties prenantes à ce conflit?

Autant de questions qui hantent mon sommeil et celui de beaucoup d’observateurs de la scène politique épris de Paix et de Justice au Sénégal

Monsieur Mbaye DIOUF ancien conseiller spécial à la Présidence