Le Soleil va se lever demain mercredi

Après une grève illimitée des travailleurs, le calme semble revenir au Quotidien national «Le Soleil ». Après de nombreuses interventions des autorités, du Président du Conseil d’administration et même de lecteurs assidus, le Collège des délégués du personnel et l’intersyndicale ont décidé de reprendre la parution du journal. Toutefois, précisent-ils, pour des raisons techniques évidentes, cette parution ne peut avoir lieu ce lundi 08 août 2022. Se désolant de ce désagrément, le collège des délégués et l’ensemble des employés annoncent qu’ils travaillent d’arrache-pied pour sa parution le mercredi 10 août 2022, puisque demain est un jour férié. Remerciant l’ensemble des Sénégalais, notamment les acteurs de la presse, pour leur précieux soutien, ils réaffirment encore leur détermination à préserver leur entreprise, mise en péril, selon eux, par « l’incompétence et l’irresponsabilité de Yakham Mbaye et de son adjoint Amadou Gaye Ndiaye». Malgré leur décision de reprendre la parution du journal, le collège des délégués du personnel et l’intersyndicale continuent de demander le départ du Directeur général qui, d’après ces deux entités, face à la mobilisation, la détermination de l’ensemble du personnel ainsi que la cascade de démissions des responsables de la Rédaction, n’a plus la légitimité de diriger la Sspp Le Soleil.

