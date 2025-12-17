Uploader By Gse7en
lions du senegal en vert

Le staff des Lions renforcé, un préparatur physique et deux masseurs arrivent

17 décembre 2025 Sport

Pape Thiaw, a renforcé son staff en vue de la CAN (Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026). Le journal annonce en effet l’arrivée de Benjamin Guy, «préparateur physique expérimenté», qui a officié à Saint-Étienne, Montpellier, Brest et Dijon, passant quatre saisons en Ligue 2 et sept, en Ligue 1.

«Aperçu sur la pelouse du stade Abdoulaye-Wade lors du premier galop des Lions en mode supervision, en complicité avec le préparateur physique déjà en poste, ‘coach Flamma’, Guy a été plus impliqué lors de la séance d’hier mardi. Sans doute pour peaufiner davantage les stratégies, loin des regards indiscrets», présume le quotidien du Groupe futurs médias.


Par ailleurs, deux ou trois masseurs devraient rejoindre le staff médical, souffle même source. Qui rapporte que ces derniers, en attendant l’officialisation de leur recrutement, auraient déjà pris service.

