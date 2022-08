Législatives : les décisions du Conseil constitutionnel

le Conseil constitutionnel a délibéré sur les résultats des élections législatives et sur l’unique recours déposé après la publication des résultats.

Le Conseil constitutionnel a, au début de son document, informé qu’il a rejeté le recours de Cheikh Alassane Sène. Ce dernier estimait que la Commission de recensement des votes a attribué un siège supplémentaire à Benno Bok Yakaar sur la base du plus fort reste, alors que ladite coalition n’y est pas éligible.

Pour le reste, l’institution a confirmé les résultats provisoires de la Commission de recensement des votes. Benno a toujours 82 sièges (57 sur la liste départementale et 25 sur la liste nationale); Wallu 24 sièges (16 sur la liste départementale et 8 sur la liste nationale) ; Yewwi 56 sièges (39 sur la liste départementale et 17 sur la liste nationale) ; Bok Gis Gis 1siège, Aar 1 siège, les Serviteurs 1 siège.