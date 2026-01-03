L’épouse de Madiambal et son fils devant la Chambre d’accusation lundi

Partager Facebook

L’épouse de Madiambal Diagne, Mabintou Diaby, ainsi que son fils Mouhamed, croisent les doigts. Les Échos rapporte que la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF) examine, ce lundi, le recours introduit par leurs avocats contre l’ordonnance refusant leur mise en liberté provisoire, décision rendue le 3 décembre par le juge d’instruction Idrissa Diarra.

La défense avait notamment sollicité une libération pour raisons médicales, évoquant l’état de santé jugé préoccupant de Mabintou Diaby, récemment évacuée à l’hôpital de Fann, ainsi que les garanties de représentation présentées par leurs clients. Des arguments qui n’avaient toutefois pas convaincu le magistrat instructeur.

Si Mabintou Diaby et Mouhamed Diagne demeurent sous mandat de dépôt, le fils cadet, Serigne Saliou Diagne, a, lui, été placé sous contrôle judiciaire le mois dernier, une décision qui avait surpris : ce dernier n’ayant jamais été impliqué dans la gestion de la société familiale, relève le journal.

Le quotidien d’information rappelle que les membres de la famille Diagne ont été inculpés et écroués à la suite d’un rapport de la Centif portant sur la SCI Pharaon. Le parquet financier soupçonne le versement de rétrocommissions s’élevant à plusieurs milliards de francs CFA. Ces poursuites, déclenchées après la fuite de Madiambal Diagne pour la France, sont perçues par ses proches comme un moyen de pression pour contraindre le patron du groupe « Avenir Communication » à rentrer au pays, complète la même source.