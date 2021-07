Les anticorps de lama s’attaquent au variant Delta

Seuls, les plus performants se fixent à la protéine S avec une affinité 1.000 fois supérieure aux nano-anticorps précédemment isolés. De plus, les mutations portées par lesAlpha, Bêta , Gamma et Delta ne semblent pas affaiblir cette liaison. Mais leur potentiel peut être décuplé si plusieurs nano-anticorps sont combinés par deux, pour former des tandems, ou par trois, les triades.

En tandem, deux nano-anticoprs avec des cibles différentes sont combinés pour masquer le plus d’épitopes sur la protéine S. Les triades sont encore plus redoutables. Trois nanoanticorps à la structure identique mais avec des cibles différentes sont assemblés : « Cela crée une liaison virtuellement irréversible. Le trio ne permet pas la libération de la protéine S et neutralise le virus jusqu’à 30.000 fois plus qu’avec un nano-anticorps seul », explique Thomas Güttler, un scientifique de l’Institut Max-Planck. Autre avantage, les triades persistent plus longtemps que les nano-anticorps isolés dans l’organisme avant d’être éliminés par l’urine.

Qu’ils soient seuls, à deux ou à trois, les nano-anticorps sont efficaces à très faible dose pour bloquer l’infection du SARS-CoV-2, de l’ordre du nanomolaire, voire du picomolaire pour les plus affins. S’ils sont impressionnants lors d’expériences in vitro, les nano-anticorps doivent encore faire leur preuve dans des essais cliniques où leur efficacité et leur sureté seront éprouvées.

Ces nano-anticorps sont faciles à produire et résistent à des hautes températures, jusqu’à 95 °C pour certains, ce qui facilite leur distribution et leur stockage. Les scientifiques envisagent de les administrer par inhalation pour qu’ils agissent directement dans les voies respiratoires supérieures.