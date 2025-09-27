Les associations Maristes ça Kanam et Ndogou du cœur, en collaboration avec Pape Ousmane Diallo, illuminent la rentrée

La rentrée scolaire a été placée sous le signe de la solidarité au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Hann Maristes. Les associations Maristes Ça Kanam et Ndogou du Cœur, en collaboration avec leur partenaire stratégique Pape Ousmane Diallo, ont initié une importante opération de distribution de kits scolaires ce samedi.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, marquée par la présence du principal de l’établissement, ainsi que des représentants des associations de parents d’élèves et de l’intercellule Pastef de Yarakh.

Ce geste, qui vise à alléger le fardeau des familles en cette période de rentrée, a été vivement salué par l’ensemble de la communauté éducative. Le personnel et les parents d’élèves ont tenu à magnifier cette action, soulignant l’importance de ce soutien pour garantir de bonnes conditions d’apprentissage aux élèves.

Cette initiative conjointe met en lumière l’engagement continu de ces acteurs pour l’éducation et le bien-être des jeunes.