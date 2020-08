Prolongation judiciaire dans la crise au Mali. L’avocat Me Khoureichy Bâ a décidé de porter plainte contre les chefs d’Etat de la Cedeao devant la Cour de justice. La robe noire reproche à Ouattara, Macky Sall et Cie d’avoir violé les Chartres et Pactes de la Cedeao et la souveraineté du Mali. L’avocat va déposer sa plainte dès lundi à Abuja, rapporte Les Echos dans sa parution de ce samedi 29 août 2020.