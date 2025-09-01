Les engagements fermes de Sonko devant Serigne Mohamedou Mahi Ibrahima Niass

Partager Facebook

À Kaolack, dans l’ambiance spirituelle de Médina Baye, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un discours d’espoir. Accueilli par le Khalife général de la Fayda Tidjanya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, le chef du gouvernement a réitéré son engagement à bâtir un Sénégal nouveau, fondé sur l’éthique, le travail et la solidarité.

«Dans 3 ans, nous allons redresser le Sénégal et le mettre sur la voie du développement». Il ne s’agit pas simplement d’un vœu pieux, mais d’une vision claire, soutenue par un plan de redressement national déjà élaboré et traduit en langues nationales pour être partagé avec l’ensemble des guides religieux. «Ce plan repose sur plusieurs piliers : la transparence, la souveraineté économique, la lutte contre les inondations, et la valorisation des ressources naturelles» dit-il.

Le Premier ministre n’a pas éludé les difficultés actuelles. Il a dressé un constat sans complaisance de la situation héritée. «Une dette publique colossale, une gouvernance fragilisée, et un climat social entaché de désillusions. Nous avons hérité d’un pays presque à terre, dans les finances comme dans les valeurs. Mais nous avons foi en notre peuple et en nos ressources», a-t-il martelé.

Pour lui, «les Sénégalais doivent désormais répondre à un véritable appel au sursaut national». Et ce défi ne peut être relevé sans la bénédiction et l’implication des foyers religieux, «personnes morales et guides de conscience».

Le sacrifice utile pour les générations futures

Ousmane Sonko a également dénoncé l’inefficacité des politiques passées. À titre d’exemple, il a évoqué «les 800 milliards annoncés pour l’assainissement, affirmant que si cette somme avait été réellement investie, Kaolack n’aurait plus connu d’inondations».

Mais il ne s’est pas limité à la critique. Il a annoncé des projets concrets pour résoudre ces problèmes structurels, tout en insistant sur la nécessité d’un effort collectif. «Aucun pays ne s’est développé sans sacrifice. Nous n’irons pas jusqu’à l’extrême, mais nous devons être la génération qui consent les efforts pour offrir un meilleur avenir à nos enfants», lance-t-il depuis Médina Baye.

Priorité à la souveraineté et aux ressources

La vision du Premier ministre s’appuie sur l’exploitation maîtrisée des ressources naturelles : pétrole, gaz, or, fer, zircon. Dès 2026, a-t-il annoncé, «le Sénégal cessera d’importer du gaz, économisant ainsi plus de 170 milliards de F Cfa et permettant une baisse notable du coût de l’électricité. L’objectif est de faire du Sénégal un pays souverain, qui utilise ses richesses pour le bien de ses citoyens», a-t-il précisé, ajoutant que les fruits de ces ressources doivent profiter aux générations actuelles et futures.

Ousmane Sonko a rappelé la constance de sa relation avec Médina Baye. «Je suis venu ici à maintes reprises, dans l’opposition comme au gouvernement. Mes paroles d’hier sont celles d’aujourd’hui», conclut-il.