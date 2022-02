Les épouses de Bocandé, Metsu et Bouba honorées

Leurs époux ont été des légendes pour le football sénégalais mais ont été les absents les plus marquants à cette rencontre du football africain. Mais leurs épouses étaient présentes hier. Les femmes de feus Jules François Bocandé, Bruno Metsu et Pape Bouba Diop ont aussi été à l’honneur. Invitées à rejoindre l’aire de jeu lors du coup d’envoi fictif, elles ont discuté pendant un moment avec le Président Macky Sall. À qui on a remis un maillot comme pour le remercier de cet honneur.