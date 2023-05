Les infrastructures de l’État encore attaquées

Le système gouvernemental de Senum SA ex ADIE a été mis hors ligne. D’après les données de l’Observatoire de l’Internet et de Suivi de la Cybersécurité et de la gouvernance numérique (Netblocks), le groupe » Mysterious Team » est passé hier à l’acte, après avoir donné dernièrement un ultimatum de 48 heures à l’Etat du Sénégal. Ainsi, cette défaillance aurait conduit à la désactivation des sites Web et les services officiels. Pour rappel, le groupe » Mysterious Team », en soutien au leader de Pastef, avait attaqué des sites de la présidence, des ministères etc…