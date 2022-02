Les scientifiques ont découvert un 4e signal qui attire les moustiques vers vous

Dans leurs expériences, Jeffrey A. Riffel et ses collègues ont suivi la trajectoire de vol d’un million de moustiques femelles, les seules à piquer pour nourrir leurs œufs, dans un environnement contrôlé. Il s’agit d’une chambre de test longue de deux mètres où l’insecte a le choix entre deux cibles colorées. Les scientifiques ont suivi la trajectoire de l’insecte grâce à seize caméras et un système de tracking 3D. Tout commence par un jet de CO 2 , un gaz inodore pour l’humain mais très appétissant pour le moustique. Puis grâce au système de caméras, les scientifiques ont pu observer vers quelle cible colorée les insectes se dirigeaient en premier. Ils semblent préférer le rouge, l’orange et le noir alors que le blanc, le vert et le violet les laissent indifférents.

Ainsi pour les moustiques, la couleur rouge serait la promesse d’un bon repas sanguin. « La couleur rouge n’est pas que présente sur vos habits, elle l’est aussi sur la peau. La couleur de peau n’a pas d’importance, nous émettons tous une forte signature rouge. Filtrer ces couleurs attractives sur notre peau ou éviter de porter des vêtements de ces couleurs pourrait être un autre moyen de prévention des piqûres de moustiques », poursuit le professeur Riffel.

Cette préférence pour le rouge est inscrite dans les gènes du moustique. Des insectes mutés par plusieurs gènes sont devenus indifférents aux stimuli rouge-orangé. Cela suggère aussi que les observations faites ici ne sont valables que pour l’espèce Aedes aegypti et que d’autres moustiques pourraient préférer d’autres longueurs d’onde. En conclusion, quand un moustique cherche se nourrir, il est d’abord attiré par l’odeur, avant de repérer visuellement son restaurant préféré.

Les moustiques sont parmi les principaux vecteurs de maladies affectant tant les humains que les animaux. Et des chercheurs viennent de faire une découverte qui pourrait aider à mieux contrôler ce fléau. Selon leurs travaux, les moustiques seraient attirés — ou repoussés — par des couleurs différentes en fonction de leur espèce et du moment de la journée.

Lutter plus efficacement contre les moustiques

Par exemple, les moustiques qui piquent le jour, en particulier les femelles qui en ont besoin pour leurs œufs fécondés, sont attirés par la lumière pendant la journée, quelle que soit sa couleur. En revanche, les moustiques piqueurs nocturnes évitent spécifiquement les ultraviolets (UV) et la lumière bleue pendant la journée.