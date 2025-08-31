Les travailleurs de la Sedima dénoncent des conditions de travail déplorables et sollicitent l’intervention de l’inspecteur du travail

Des travailleurs de la Sedima, érigés en section syndicale au sein du syndicat autonome et démocratique des travailleurs des industries alimentaires, se sont réunis en assemblée générale ce samedi 30 août 2025 à 17 h 30 au siège de l’UNSAS à Dakar, sous la présidence du camarade Pape Birama Diallo pour dénoncer les conditions de travail déplorables qu’ils subissent quotidiennement.

Les travailleurs ont réaffirmé leur détermination à défendre leurs droits et à améliorer leurs conditions de travail en privilégiant la voie du dialogue social.

Ils dénoncent des niveaux de salaire très bas, des heures supplémentaires effectuées non payées, des classifications professionnelles inadaptées et le non-respect des libertés syndicales du fait d’une absence notoire de collège de délégués du personnel.

Face à ces difficultés rencontrées, les travailleurs de la Sedima sollicitent l’intervention de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour faire respecter leurs droits et améliorer leurs conditions de travail, y compris l’urgence de tenir des élections de délégués du personnel conformément au décret 67-1360 du 9 décembre 1967.