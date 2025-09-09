Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Amsatou Sow Sidibe

Libération de Farba Ngom : La lettre de Amsatou Sow Sidibé au PJF

9 septembre 2025 Actualité

La Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDH) a adressé, le 2 septembre, un courrier officiel au président du Collège des juges d’instruction pour solliciter sa libération provisoire pour raisons médicales.

Selon Libération, qui relaye l’information, cette demande, signée par la présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, fait suite à une enquête menée par l’institution sur l’état de santé du député-maire des Agnam et responsable de l’Alliance pour la République (Apr, ex-parti au pouvoir).


Pour rappel, une expertise judiciaire, confirmée par une contre-expertise, a déjà conclu que l’état de santé de Farba Ngom est incompatible avec la détention.

Tags

Vérifier aussi

1757331353766

Fass Mbao : Un homme arrêté pour meurtre

Le Poste de police de Yeumbeul Sud a interpellé un homme soupçonné de meurtre à …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved