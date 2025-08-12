Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
lat diop

Liberté provisoire pour Lat Diop

12 août 2025 Actualité 0 Voir

Close icon

Se connecter

  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Youtube icon
  • Instagram icon
  • Telegram icon
Justice

Lat Diop : liberté provisoire accordée sous bracelet électronique par la Cour d’appel

Auteur: Doudou Diop

il y a 5 heures15677 Lectures35 Commentaires|Read in English
image

Lat Diop : liberté provisoire accordée sous bracelet électronique par la Cour d’appel

La Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a ordonné, ce mardi 12 août 2025, la mise en liberté provisoire de Lat Diop, ancien directeur général de la Lonase, assortie du port d’un bracelet électronique, selon des informations de Seneweb.

Cette décision fait suite au refus initial du juge d’instruction financier d’accorder la liberté provisoire à Lat Diop. Ses avocats, Me Seydou Diagne, Me Alioune Badara Fall et leurs confrères, ont interjeté appel, obtenant l’infirmation de l’ordonnance de refus par la Chambre d’accusation financière.

Lat Diop, sous mandat de dépôt depuis septembre 2024 pour des accusations de détournement de deniers publics, extorsion et blanchiment de capitaux portant sur 8 milliards de FCFA, pourra recouvrer une liberté surveillée, sauf si le parquet général forme un pourvoi en cassation.

Tags

Vérifier aussi

El Ghazouani

Le Président mauritanien offre 57 moutons à Serigne Mountakha

Fidèle à une tradition bien établie, la Mauritanie a une nouvelle fois marqué sa présence …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved