Libye: Aliou Cissé s’en va

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Aliou Cissé quitte la Libye. Démis de ses fonctions d’entraîneur du Sénégal pendant les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le technicien avait pris les rênes de la sélection libyenne en mars 2025. Après un peu plus d’un an à la tête des Chevaliers de la Méditerranée, il tire sa révérence et remercie le staff et les joueurs pour le travail accompli malgré la non-qualification de l’équipe nord-africaine pour la CAN 2025.

Ce mois de mars a été très spécial pour moi, car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l’équipe nationale de Libye. Cette aventure a été d’une grande richesse professionnelle et personnelle et je ne pouvais pas partir sans vous dire un mot. Au staff et aux joueurs, malgré les difficultés que nous avons rencontré, je suis fier du travail que nous avons réalisé ensemble, et des résultats obtenus. Je crois beaucoup en cette équipe et je ne doute pas que vous poursuivrez vos efforts pour continuer à la faire grandir», a-t-il déclaré, en souhaitant le meilleur pour la suite aux supporters. Âgé de 50 ans, Aliou Cissé se retrouve ainsi sur le marché…