Libye : Vers un départ de Aliou Cissé

12 mars 2026 Sport

«Le départ du technicien sénégalais de son poste de sélectionneur de la Libye n’est plus qu’une question de jours», affirme le journal.

Le problème ? Huit mois de salaires impayés pour le technicien sénégalais et ses adjoints. «En activant les clauses de rupture pour ‘juste cause’ auprès de la FIFA, le sélectionneur sénégalais se retrouve de facto sur le marché», suggère le quotidien d’information.

La même source souffle que l’ancien coach des Lions est déjà pressenti sur le banc d’une autre sélection africaine.


Aliou Cissé dirige la sélection libyenne depuis mars 2025. Son contrat court jusqu’en 2027. Il émarge à 45 millions de francs CFA par mois.

