Ligue 1: Diambars/Teungueth, US Gorée/Jaraaf en vedette

Au sortir des 32e de finale de la Coupe du Sénégal, la Ligue 1 engage sa 18e journée ce week-end. Avec comme attraction, le duel qui oppose le leader Diambars à Teungueth FC. Surpris et écartés de la Coupe du Sénégal par le Stade de Thiaroye, les Académiciens sont en alerte. Seule la victoire contre les Rufisquois leur permettrait de maintenir la courte avance qui les sépare de leurs suivants immédiats et de consolider le fauteuil de leader. Au bas du tableau, la bataille sera un peu plus soutenue entre des équipes qui se tiennent de près et qui ont à cœur de se dégager de la zone de relégation.

Le duel qui oppose au stade Fodé Wade Diambars à Teungueth FC sera en vedette de cette 18e journée qui se joue ce week-end. Surpris et éliminés en 32e de finale de la Coupe du Sénégal par le stade de Thiaroye (équipe de National 1), les Académiciens de Saly enchaînent avec la course vers le titre de champion de Ligue 1. En plus de se racheter devant leur public, il s’agit de se maintenir à la tête du classement et surtout d’accroitre leur avance qui ne tient que sur un fil. Un défi qui s’annonce difficile face aux Rufisquois ( 5e, 25 points) qui restent sur une bonne dynamique. Freiné lors la précédente, Guédiawaye FC ( 2e, 30 points) sera cependant à l’affût.

Les Crabes effectueront le déplacement chez l’As Douanes ( 12e ; 17 points) qui a décidé d’élire domicile au stade de Parcelles assainies. Un point pourrait suffire à l’équipe de la Banlieue pour revenir au sommet. Après son accès au podium suite à une série de trois victoires d’affilée, Génération foot (3e, 29 pts) aura aussi une belle opportunité de s’installer sur le fauteuil. Ce sera en cas de succès devant le Stade de Mbour ( 11e ; 20 points) qu’elle accueille au stade Djibril Diagne. Décroché depuis deux journées et relégué du 1er à la 4e place, le Casa Sports (4e, 26 points) sera à relancer lors de ce déplacement qu’il va effectuer sur la pelouse de l’équipe de Dakar Sacré Cœur (7e ; 22 points).

Le stade Iba Mar Diop abritera de son côté le derby très attendu et qui promet entre le Jaraaf (10e, 21 pts) et l’Us Gorée (6e, 24 pts). Après le départ de Youssou Dabo du banc d’entraîneur suite à une succession de trois défaites, les «Vert et Blanc» s’efforceront de se tirer de cette mauvaise passe et redonner le sourire à leurs supporters.

Au stade Mawade Wade, la Linguère (13e, 14 pts) accueille As Pikine (8e, 22 points). Les Saint-Louisiens savent ce qui leur attend et ils devront batailler ferme pour empocher les trois points afin de dissiper les fortes inquiétudes de leurs supporters et se dégager de la zone de relégation dans laquelle ils sont confinés depuis quelques journées. Scotché à la 14ème et dernière place, le CNEPS Excellence (14e ;9 pts) fera face à domicile à la Sonacos de Diourbel (9e ; 21 points).

Programme 18e journée Ligue 1

Samedi 15 avril 2023

Stade Iba Mar Diop

16 h 30: US Gorée-Jaraaf

Stade Fodé Wade

16 h 30: Diambars-Teungueth FC

Dimanche 16 avril

Stade Mawade Wade

16 h 30: Linguère-AS Pikine

Stade Parcelles Assainies

16 h 30 : AS Douanes-Guédiawaye FC

Stade Maniang Soumaré

16 h 30 : CNPES Excellence-Sonacos

Stade Djibril Diagne

Génération Foot-Stade de Mbour