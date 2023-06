Ligue 1: Le Casa Sports rejette la décision de la LSFP

La décision de la Ligue sénégalaise de football professionnel de faire rejouer le match Guediawaye FC-Casa Sports a révolté le club ziguinchorois. L’administration du du Casa Sports rejette formellement la décision de la Commission de discipline de la Ligue Pro.

Le Casa compte interjeter un appel pour son annulation mais aussi faire valoir son droit d’empocher les trois points de cette rencontre qu’il avait menée. « Très chers supporters et sympathisants, nous vous informons que l’administration de votre club rejette formellement cette décision et compte interjeter appel pour non seulement l’annuler mais pour faire valoir son droit d’empocher les trois points de cette rencontre que nous avons mené (0-1) jusqu’au moment d’entrer dans le temps additionnel (89′) où les projecteurs s’étaient subitement éteints.

Le Secrétaire Général, M. Siaka Bodian, reviendra en détail, à travers une vidéo, sur ce match de la 21e journée pour vous expliquer la position ferme du club », a écrit la Casa dans son communiqué.

Par ailleurs, l’administration invite ses supporters a resté mobiliser, imperturbables et déterminés pour pousser ses joueurs à atteindre leurs objectifs communs et finir la saison en beauté. « Le match Guédiawaye FC c/ Casa Sports comptant pour la21° journée de Ligue est donné à rejouer dans les mêmes conditions…; Le parties disposent d’un délai de trois (3) jours … pour interjeter appel.. « , a conclu le procès verbal de la commission de discipline de la Ligue mercredi soir.