Ligue 2 : Guédiawaye FC vise la montée, ce samedi

Le Guédiawaye FC peut valider son accession en Ligue 1 dès ce week-end s’il s’impose contre la Renaissance de Dakar. Deuxième au classement, La Linguère de Saint-Louis pourrait également signer son retour dans l’élite dès cet après-midi.

La 22e journée du Championnat national de Ligue 2 sera très particulière. Respectivement relégués en mai 2018 et mai 2019, le Guédiawaye FC et la Linguère de Saint-Louis sont aux portes de la Ligue 1. Les deux équipes, intraitables depuis le début de la saison, entrevoient tout bonnement un retour dans l’élite du football sénégalais.

Très fort de son excellente saison avec seulement trois défaites et quatre matches nuls enregistrés en 24 journées, le GFC, qui compte 14 points de plus que le troisième à cinq journées de la fin du Championnat, n’a plus qu’à finir le travail et atteindre l’objectif fixé en début de saison. Sans catastrophe naturelle, le GFC va forcément jouer en Ligue 1 la saison à venir. Ce qui même pourrait être effectif dès cet après-midi.

Pour cela, les Banlieusards devraient d’abord et certainement penser à battre la Renaissance de Dakar lors de leur court déplacement au Stade Alassane Djigo de Pikine. Mais au pire des cas, une défaite contre la Renaissance pourrait même permettre au GFC de valider la montée. Il faudra simplement que l’US Ouakam, troisième au classement, ne remporte pas son match contre Keur Madior (17h00 GMT, Stade Fodé Wade).

Leader du Championnat durant une très bonne partie de la saison soit jusqu’à la trêve, la Linguère de Saint-Louis pourrait accompagner en Ligue 1 Guédiawaye FC à l’issue de la 22e journée de Ligue 2. En embuscade avec l’US Ouakam pour décrocher le deuxième ticket (le premier ayant presque déjà été réservé au GFC), l’équipe saint-louisienne part au Stade Massène Sène avec de très bons espoirs.

En cas de victoire contre l’EJ Fatick suivi d’une défaite de l’US Ouakam contre Keur Madior, la Linguère officialiserait son retour en Ligue 1. Elle compterait alors 45 points soit 13 de plus que l’USO à quatre journées du terme et notamment avec un match en retard à jouer.

Le programme de la 22e journée de Ligue 2

Samedi 26 juin 2021

Renaissance de Dakar – Guédiawaye FC

Keur Madior – US Ouakam

EJ Fatick – Linguère

Dimanche 27 juin 2021

DUC – Africa Promo Foot

Port Autonome – Amitié FC