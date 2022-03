Ligue des Champions : Le tirage complet des quarts et demies

Avec la conclusion, mercredi, des huitièmes de finale entre la Juventus Turin et Villareal et celui entre Chelsea et Lille, on connaît désormais l’ensemble des qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi à Nyon (Suisse). Le choc de ce tour opposera Chelsea au Real Madrid, les deux tombeurs des clubs français en 8es.

L’affiche entre Manchester City et l’Atletico Madrid promet aussi une belle opposition de styles, tandis que le Bayern Munich contre Villarreal et Liverpool face à Benfica héritent de deux adversaires très abordables. Rendez-vous les 5 et 6 avril pour les matches aller et les 12 et 13 avril pour le retour.

Contrairement aux huitièmes de finale, deux équipes évoluant dans un même championnat national peuvent se retrouver face à face. A titre d’exemple, les clubs anglais de Liverpool, Manchester City ou Chelsea pourraient ainsi s’affronter en quarts de finale. Comme la finale aura lieu au Stade de France, c’est un Français, Mikaël Sylvestre, ancien joueur de Rennes, de Manchester United ou d’Arsenal, qui va procéder au tirage au sort.

Le tirage complet des quarts de finale de la Ligue des Champions :

Match 1 : Chelsea – Real Madrid

Match 2 : Manchester City – Atletico Madrid

Match 3 : Villarreal – Bayern Munich

Match 4 : Benfica – Liverpool

Le programme des demi-finales de la Ligue des Champions :

Match 1 : Manchester City – Atletico Madrid vs Chelsea – Real Madrid

Match 2 : Benfica – Liverpool vs Villarreal – Bayern Munich