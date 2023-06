Ligue des Champions : Manchester City décroche sa première étoile

Au terme d’une finale fermée, Manchester City s’impose de peu face à l’Inter Milan (1-0) et remporte la première Ligue des Champions de son histoire.

Enfin ! 15 ans après le rachat par les propriétaires émiratis, Manchester City touche au but et décroche la première Champions League de son histoire. Souverains tout au long de la saison, les Citizens ont paru plus empruntés ce soir. Gênés par l’animation défensive des Italiens, et par la sortie rapide de Kevin De Bruyne (blessé à la 36’), les hommes de Pep Guardiola ont eu beaucoup de mal à contourner le bloc adverse. Il n’y a eu quasiment rien à signaler en première période, hormis un arrêt solide de Onana devant Haaland (27’).

Dans le deuxième acte, Manchester City va accélérer. Et leur première opportunité sera la bonne. Bien lancé en profondeur, Bernardo Silva va tenter un centre qui sera contré. Le ballon va revenir dans les pieds de Rodri qui va fusiller Onana depuis l’entrée de la surface (1-0, 68’). Dans un registre inhabituel chez eux, les joueurs de City vont terminer la rencontre en gestion et fermer la boutique. Et malgré deux grosses frayeurs (une tête de Di Marco sur la barre, et une tête de Lukaku repoussée par Ederson), Manchester City va tenir bon jusqu’au coup de sifflet final. Contrairement à d’habitude, la manière n’y était pas. Mais Manchester City et leurs supporters s’en contenteront !

Triplé historique

Déjà vainqueur cette saison de la Premier League et de la FA Cup, Manchester City remporte également la C1. Les Citizens deviennent le deuxième club anglais à réussir cet exploit, 24 ans après leur voisin et rival, Manchester United. Une performance qui a mis beaucoup de temps à venir, et qui a coûté énormément d’argent aux propriétaires. Mais cet exploit n’est pas volé, tant Manchester City a dominé les débats sur tous les tableaux cette saison.