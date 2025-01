Ligue des champions: un choc Real Madrid-Manchester City… le tirage intégral des barrages

17th April 2024; Etihad Stadium, Manchester, England; Champions League Football, Quarter Final, Manchester City versus Real Madrid; Jude Bellingham of Real Madrid passes there ball under pressure from Erling Haaland and Bernardo Silva of Manchester City

LinkedIn Le choc des barrages de Ligue des champions opposera le Real Madrid à Manchester City. Du côté des clubs français, le PSG défiera Brest et l’AS Monaco jouera donc face au Benfica Lisbonne. Le tirage au sort des barrages de Ligue des champions est connu. Ce vendredi, deux jours après la huitième et dernière journée de la phase de ligue, l’UEFA a donné rendez-vous aux clubs situés entre la 9e place et la 24e, qui vont tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Si le PSG savait qu’il allait affronter un autre club de Ligue 1, entre le Stade Brestois et l’AS Monaco, ce sera finalement une confrontation face au club breton. De son côté, les Monégasques joueront donc face au Benfica Lisbonne, pour des retrouvailles après la phase de ligue (victoire 3-2 de Benfica). Les matchs des barrages se joueront les 11 et 12 février pour l’aller et les 18 et 19 février pour le retour. Un choc Real Madrid-Manchester City Le choc de ces barrages opposera Manchester City au Real Madrid. Qualifiée au 22e rang, l’équipe de Pep Guardiola n’avait que deux possibilités lors de ce tirage : le club merengue donc ou le Bayern Munich, qui jouera ainsi face au Celtic Glasgow. Pour la quatrième année consécutive, le Real Madrid et Manchester City se retrouveront, avec un match retour en Espagne. En ce qui concerne les autres affiches, la Juventus Turin et l’AC Milan pouvaient se retrouver mais cette confrontation n’aura pas lieu lors des barrages. La Vieille Dame jouera face au PSV Eindhoven, là où les Lombards affronteront Feyenoord. L’Atalanta Bergame a hérité du Club Bruges et le Borussia Dortmund sera opposé au Sporting CP. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, il faudra attendre le 21 février pour la suite du tirage au sort. De la même manière que ce vendredi, chaque qualifié aura deux possibilités face à lui. En cas de succès, le PSG ou Brest devra donc jouer face à Liverpool ou le FC Barcelone. L’autre équipe qui ne sera pas tirée pourrait retrouver l’AS Monaco ou le Benfica Lisbonne. Les affiches des barrages Paris Saint-Germain – Brest Benfica Lisbonne – AS Monaco Atalanta Bergame – Club Bruges Borussia Dortmund – Sporting CP Real Madrid – Manchester City Bayern Munich – Celtic Glasgow AC Milan – Feyenoord

PSV Eindhoven – Juventus Turin

