Limogé de la sn hlm, Bassirou Kébé dresse le bilan avant la passation de service

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Après 22 mois à la tête de la SN HLM, Bassirou Kébé dresse le bilan de son passage à la direction de cette société nationale. Lors d’un point presse qu’il a tenu, ce jeudi 26 mars 2026, au siège de ladite société, il a déclaré qu’il « devait finaliser un financement de 40 milliards de FCFA juste avant son limogeage ».

Il estime qu’au cours de son mandat, plusieurs décisions ont été prises en vue d’un repositionnement institutionnel de la SN HLM. «Au lendemain de mon limogeage, le jeudi 19 février, j’avais un rendez-vous pour finaliser un dossier de 40 milliards de FCFA. On est allé chercher ce financement sur le marché avec des organismes de garantie. C’est nous-même qui avions fait la démarche de transparence en allant parler avec le Comité Nationale de la Dette Publique avec l’aide du ministre de la Finance, Cheikh Diba. Et le jour de mon limogeage, j’étais dans des négociations sur le taux de la dette avec la comité », a-t-il expliqué.

Cependant, selon lui, les cas de malversations et d’escroqueries présumées, mis au jour depuis son arrivée à la SN HLM, lui ont valu de nombreux ennemis parmi ceux qui bénéficiaient d’avantages indus. Pour rappel, Bassirou Kébé a été limogé à la suite des propos jugés critiques contre les autorités, après la mort dans des violences policières d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Le militant de Pastef considère cet exercice comme une démarche de reddition des comptes. Il affirme ainsi être prêt à se soumettre à tout audit visant à vérifier sa gestion de la société nationale. Avant de passer le relais, il exhorte à son successeur à poursuivre les réformes déjà engagées au sein de la SN HLM et à mettre fin à toute pratique contraire au principe du « Jub, Jubal, Jubanti. »