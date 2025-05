Linguere: Fin de la manœuvre  « African Lion 2025 » au camp de Dodji

Partager Facebook

L’ édition 2025 de l’exercice << African Lion >> qui avait démarré le 03 mai dernier a pris fin ce jeudi 15 mai 2025. Les opérations se sont déroulées au centre d’entraînement tactique Colonel Thierno.Ndiaye de Dodji (département de Linguere) sous la présidence du Général de Brigade Simon Ndour , Chef d’état major de l’armée de terre.

Selon le Général Ndour, cet exercice multinational de grande envergure, annuellement organisé dans le cadre du partenariat entre les Etats Unis d’Amérique et le Sénégal , vise à renforcer l’interopérabilité des forces participantes afin de relever les défis sécuritaires relatifs aux menaces multiformes.A l’occasion, le Général Simon Ndour, au nom de l’état major général de toutes les armées , remercie la présence de leurs partenaires ( Etats Unis. Pays Bas, Mauritanie et Côte d’Ivoire)

S’agissant de << African.Lions 2025>> , le général Simon Ndour de préciser que cet exercice multinational de grande envergure, met en œuvre des unités en provenance de différents pays partenaires du Sénégal, notamment la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, les Pays Bas , les USA.

Selon le Général Simon Ndour, très satisfait de la manoeuvre de 2025, l’objectif pour cette année, vise à renforcer la synergie d’action et l’interopérabilité des forces participantes face à des menaces multiformes et multidimensionnelles. Poursuivant ,le général de Brigade Simon Ndour de souligner que la dite opération participe également à la construction d’une communauté de défense multinationale, orientée vers la prévention des crises , la stabilité régionale et le soutien aux efforts de paix , grâce à une posture de dissuasion active et coordonnée.

A rappeler que l’exercice multinational est aussi une opportunité pour les Armées de raffermir les liens avec la population sénégalaise à travers le concept armée nation .A cet effet, diverses actions civilo- militaires, notamment l’octroi d’une imprimante et des rames de papiers, des consultations médicales gratuités et des dons de médicaments sont menées au profit des populations de Dodji.

Différentes activités ont été revues au cours de l’exercice entre autres entraînement au tir individuel et collectif, combat localité, recherche et détection d’engins explosifs improvisés.

Les différents généraux de Brigades des États Unis d ‘Amerique, du Pays Bas, de la Mauritanie et de la Côte d’ Ivoire qui ont pris parole à l’issue des épreuves ont tour à tour magnifié l’excellence des relations qui lient le Sénégal avec leur pays d’origine non sans dire qu’ils sont repartis avec beaucoup d’expériences tirées de leurs différents frères d’armes.

A signaler qu’en prélude de la clôture , une journée culturelle a été organisée le mercredi 14 mai à Dodji, un moment de communion entre les Forces armées et les populations.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)