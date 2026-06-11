Linguère : L ’hivernage 2026 ,les paysans dans l’attente des semences en qualité et en quantité suffisante

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Alors que l’hivernage est annoncé dans la partie orientale du pays, dans le département de Linguère zone par excellence agricole , jusque là les opérations de distribution des semences tardent à être effectives . Ainsi, les paysans << élèvent le ton et demandent à l’ État du Sénégal à s’y mettre car déjà il est temps>> disent ils. Au nom de Mor Ndiaye Boustane président du syndicat regroupant les paysans ,éleveurs et pêcheurs du département de Linguère,les travailleurs de la terre dans le Djoloff exigent du gouvernement du Sénégal des semences en qualité et en quantité suffisante en vue de l’hivernage qui se profile à l’horizon.Selon les paysans de Linguère,il est temps que l’Etat du sénégal leur octroie des semences suffisantes car diront t-ils seule l’agriculture est la principale activité soit plus de 80% des populations.

D’après Mor Ndiaye Boustane << Je ne suis pas informé nulle part dans la localité la distribution des graines.>> A l’en croire pour une bonne campagne de distribution des semences, dans le Djoloff , les services de tutelle doivent au moins octroyer 1000 tonnes d’arachide décortiquée et une importante quantité d’engrais , du matériel agricole adéquat au profit des paysans. S’agissant du matériel agricole, le patron du monde rural dans le département de Linguère privilégie les semoirs, des tracteurs, des charrettes. Toutefois ,ce dernier ( Mor Ndiaye Boustane) plaidé qu’on distribue les semences, de l’engrais, du matériel agricole aux vrais paysans pour booster le secteur de l’agriculture dans le milieu.

Le moins que l’on puisse dire, l’inquiétude et la psychose habitent le monde paysan dans le Djoloff où le démarrage de la distribution des semences n’est pas toujours effectif.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)