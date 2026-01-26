Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision

Linguère : Un véhicule dérape et fait 13 blessés dont 5 dans état grave

26 janvier 2026 Actualité

Un accident est survenu, ce lundi matin, juste à l’entrée de la ville de Linguère. Jusque là plus de peur que de mal selon des témoignages recueillis sur place car le bilan fait état de 13 blessés dont 05 dans un état grave.

Un véhicule de type minicar communément appelé ”Cheikhou Chérifou” convoyant des voyageurs en provenance de Matam pour  Dakar a dérapé, avant de se renverser à quelques encablures de la ville de Linguère.

À en croire au chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguere, toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère pour leur prise en charge médicale.


Samba khary Ndiaye (Linguere)

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 6977406f98145 DO2IVI68Ma

Le PM Ousmane Sonko est arrivé au Maroc

Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko est arrivé à Rabat, au Maroc ce lundi. Il …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved