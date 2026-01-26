Linguère : Un véhicule dérape et fait 13 blessés dont 5 dans état grave

Partager Facebook

Un accident est survenu, ce lundi matin, juste à l’entrée de la ville de Linguère. Jusque là plus de peur que de mal selon des témoignages recueillis sur place car le bilan fait état de 13 blessés dont 05 dans un état grave.

Un véhicule de type minicar communément appelé ”Cheikhou Chérifou” convoyant des voyageurs en provenance de Matam pour Dakar a dérapé, avant de se renverser à quelques encablures de la ville de Linguère.

À en croire au chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguere, toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère pour leur prise en charge médicale.

Samba khary Ndiaye (Linguere)